Martín Barragán, sin presión ante la competencia en el ataque

GUADALAJARA, Jal., 11 de enero de 2017.- Ante la llegada de hombres con jerarquía como Matías Alustiza y Fidel Martínez para reforzar la delantera del Atlas, Martín Barragán afirma no sentir presión por marcar y hacerse de la titularidad en el ataque del Atlas “En la delantera siempre la competencia, pase lo que pase, siempre llegan delanteros, extremos y es algo importante porque se genera una competencia sana para el equipo, yo voy a dar lo mejor de mí para aportar y ayudar, jugar cada partido y buscar goles”, mencionó el atacante.

Barragán, quien fue el máximo anotador de los Zorros en el torneo anterior, anhela repetir esta distinción, aunque sin dejar de lado el beneficio grupal “Es algo que yo quiero, seguir siendo goleador, anotando los más goles que pueda, si ellos anotan, para mí mucho mejor, porque somos un equipo que debemos estar unidos, el que anote es bueno para todos, queremos hacer cosas buenas, quiero anotar más goles que el torneo pasado”, añadió.

Cuestionado sobre la poca productividad atlista de frente al marco rival, Barragán Negrete considera que es un tema de contundencia y no de generación de peligro lo que aqueja a la ofensiva de la Furia ”Yo pienso que es falta de gol por lo no contundente que somos, el torneo pasado teníamos muchas llegadas, solo nos faltó meterla, es lo que nos falta, estar en el momento justo, meter las que se tengan, porque hemos tenido jugadas de gol y no se anota, todo es falta de gol y lo aceptamos, hay que trabajar para tenerla”, sentenció.