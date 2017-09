Hay que mantener el ánimo: Roberto Hernández

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- Roberto Hernández, entrenador de la Monarquía, afirmó que el equipo debe de mantener la misma forma de juego y buscar ganar, ya sea dentro o fuera del Estadio Morelos.

“El equipo se ha dado cuenta que el futbol es lo mismo, lo exterior no cuenta, al final dentro de la cancha somos once contra once y tenemos que jugar de la misma manera, tanto dentro de nuestra cancha como fuera de ella”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el originario de La Piedad, Michoacán, aseguró que su equipo debe concentrarse en generar opciones de gol y culminarlas con éxito para que la Monarquía pueda sumar tres puntos ante Lobos.

“Siempre hay cosas por mejorar, cuando uno pierde se acrecientan y cuando se gana también existen, la diferencia es que ganando el jugador es más receptivo, nuestro equipo ha recuperado el balón lejos de puerta, tenemos que seguir por el mismo camino y generar más opciones de gol y definirlas para no vernos apretados con el marcador.

