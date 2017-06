Madrugan beisbolistas para participar en Academia Conade

MORELIA, Mich., 25 de junio de 2017.- Iker y Eder Espejel Pelcatregui, de 14 y 12 años respectivamente, desde muy pequeños juegan al deporte de la pelota caliente. Por ello, actualmente forman parte de la selección infantil de la Liga Lindavista de la Ciudad de México; su padre, Enrique Espejel, siempre ha apoyado a sus hijos en su gusto por el béisbol, es por eso que comenzó a investigar cuando escuchó un anuncio en la radio de la llegada de la Academia Conade a la Ciudad de México, porque sintió que era una buena oportunidad traer a sus hijos a los selectivos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Enrique comentó que traer a los pequeños peloteros fue una decisión complicada por sus agendas, pero que al final ganó la pasión que sienten por el deporte. Tanto que decidieron madrugar para asegurar su lugar “Salimos de casa a las 2:30 de la mañana para ser de los primeros, estábamos ya formados a las 3:15 de la mañana y fuimos los décimos de la fila. Insisto, no podíamos dejar pasar esta oportunidad, más allá de que se queden o no, la oportunidad de probarse a sí mismos que son capaces de todo no tiene precio. En eso coincidimos todos los padres con los que tuve oportunidad de convivir durante la noche”.

Aquí, más información: http://bit.ly/ 2t5NoO9