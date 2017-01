“Luché y trabajé para esto”: Fernando Ortíz

MORELIA, Mich., 23 de enero de 2017.- El delantero y canterano Monarca, Fernando Ortiz, debutó en el máximo circuito del balompié nacional al entrar de cambio al minuto 64’ del encuentro frente a Santos.

“Me he estado preparando para esto, lo he soñado desde hace tiempo, siempre luché y trabajé para esto, estoy contento, disfruté cada minuto que me tocó estar dentro del terreno de juego”.

De acuerdo a un comunicado, apenas el miércoles 18 de enero, el juvenil de la Monarquía supo lo que es jugar con el Primer Equipo en el torneo de la Copa MX y ahora lo hizo en la Liga MX.

