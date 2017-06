Logra Gabriela Belem 4 preseas doradas en Clavados

MORELIA, Mich., 9 de junio de 2017.- Gabriela Belem Agúndez García, de Baja California Sur, hizo valer la experiencia que le dio el participar en ocho Olimpiadas Nacionales, por lo que en su novena se llevó cuatro oros en la disciplina de clavados, dos de ellas en plataforma y las restantes en trampolín de un metro.

“Me sentí muy bien durante la competencia, siempre hay que ir manteniendo la concentración, siempre llevando a cabo lo que nos dice el entrenador. Ésta es mi novena olimpiada, tenía ocho años cuando asistí a mi primera justa, me llevé dos medallas de bronce en esa ocasión, desde entonces siempre me he subido al pódium y me falta un año más.

“Siempre mi ejemplo a seguir va a ser Paola Espinosa, un tiempo entrené con ella y para mí es una excelente deportistas y excelente persona”, compartió la campeona nacional juvenil de plataforma.

