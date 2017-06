Jugará Darío Verón con el Olimpia de Paraguay

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- El Olimpia de Paraguay es el nuevo equipo de Darío Verón, así lo compartió el mismo jugador, quien explicó por qué tomó la oferta a pesar de que aún no plasma su firma en el documento que lo ligue oficialmente al cuadro guaraní. Incluso, reconoció la ansiedad que le causa el llegar a un equipo nuevo después de haber jugado 14 años en Pumas.

“Voy a jugar en Olimpia, todavía no he firmado nada, pero ya casi está todo. Me voy a Paraguay con el Olimpia y trataré de hacerlo de lo mejor, porque también es una institución grande, que logró muchas cosas en el torneo local como internacional, por eso también elegí ese equipo, porque quiero hacer historia allá y trabajaré para eso.

De acuerdo a Récord, el jugador dijo: “La verdad me siento como un chavo nuevo. Estoy contento, motivado y sé que tengo que empezar de cero en Olimpia, pero sé que haré bien las cosas, porque todavía tengo la capacidad”, indicó Verón, quien espera estar lo más pronto posible en Paraguay para firmar, incluso allá se dice que llegará el lunes.

