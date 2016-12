“No juego para ganar el Balón de Oro”: Neymar

MORELIA, Mich., 25 de diciembre de 2016.- Para Neymar, el ser reconocido como el mejor futbolista del mundo no es algo que le quite el sueño, ya que él considera que juega para ser feliz y que todo seguiría normal en su vida si gana un Balón de Oro.

“Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no lo gano, no pasa nada. Yo no juego al futbol para ganar este premio, juego para ser feliz. Ganarlo es consecuencia del trabajo”, declaró el crack durante una entrevista para La Liga española.

De acuerdo a un comunicado, tras cerrar el año a tres puntos por debajo del Real Madrid, el astro brasieño considera que aún queda mucho torneo por disputarse y que la clave para lograr cosas importantes será enfocarse en ganar y no fijarse en lo que hacen los merengues.