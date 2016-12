Ilusionado Raúl Gudiño con posible salida de Iker Casillas del Porto

MORELIA, Mich., 28 de diciembre de 2016.- Las instalaciones de Verde Valle son inolvidables para el arquero Raúl Gudiño, que en su visita al Guadalajara, se sintió como en casa y se dio el lujo de confesar que se siente ilusionado ante la posible salida de Iker Casillas del Porto, ya que se abriría un lugar por el puesto, que es siempre complicado obtener.

“Siempre es difícil, no solamente por estar él, en todos los equipos es complicado. Pero uno trabaja día a día y es una meta que me planteé y no me queda más que trabajar para lograrlo”, dijo Raúl.

“Me daría tristeza ya no tenerlo como compañero (Iker Casillas), pero es algo que puede ilusionarte por ese lugar, pero uno sólo tiene que enfocarse en uno mismo para trabajar y lograr el paso al primer equipo”, confesó Gudiño ante el rumor de la partida de Iker al Olympique de Marsella.

Sobre las críticas a Guillermo Ochoa, el joven guardameta respaldó las actuaciones del arquero del Granada y afirmó que lo admira como persona y profesional.

“Para mí (Memo Ochoa) es un excelente portero al cual admiro mucho y creo que le he aprendido muchas cosas, al igual que jóvenes en el mundo. Tenga o no errores para mí va a ser un excelente portero”, reveló el meta del Porto B.