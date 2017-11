Festeja México otra medalla en Mundial de Kickboxing

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- José Alfredo Hernández Aguilar obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Kickboxing, en la categoría Point Fighting M-74 kilogramos, celebrado en Budapest, Hungría, con este resultado la selección mexicana cosecha su segunda presea.

De acuerdo a un comunicado de prensa, a través de sus redes sociales, el peleador expresó que se siente bien con el resultado, aunque no satisfecho pues él iba por el oro al evento internacional, donde la selección nacional obtuvo el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Muy buena semifinal y un gusto enfrentarme contra Rino Magno, gran peleador Italiano, ganador del Irish open en diferentes ocasiones, Best figther entre otros grandes eventos. No es el resultado que esperaba, ya que venía por la medalla de oro, me sentí muy bien y pasar a una tercera ronda y ganar bronce en el mundial wako 2017 contra grandes exponentes. No feliz con el resultado pero si por el aprendizaje”, posteó el mexicano.

Por su parte, Cecilia Calva Aranda enfrentará en semifinales a la croata Andjela Stanic en la categoría Point Fighting -65 kilogramos; mientras que Miguel David Martínez Aceves peleará en la misma instancia contra el representante de Bielorrusia, Yuri Zhukoucki, en la categoría K1 S -63.5 Kg.