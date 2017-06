MORELIA, Mich., 9 de junio de 2017.- El jugador de los Tuzos de Pachuca Hirving Lozano habló acerca de su salida del club al extranjero, además de comentar que actualmente se siente cómodo en la institución:

‘’Apenas me vengo enterando ahorita que me dijeron, yo no sabía eso, pero yo creo que hay que tomarlo muy tranquilo y hay que hablar todo a la directiva’’

El Seleccionado no se olvida del club que le dio la oportunidad y se siente agradecido con los Tuzos:

