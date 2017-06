Entrena Monarcas Morelia bajo la lluvia

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- La mañana de este lunes Monarcas Morelia aprovechó el clima lluvioso para realizar su entrenamiento en las canchas alternas de el estadio Morelos, el equipo además de realizar su entrenamiento bajo la lluvia, hizo trabajo físico e interescuadras para llegar de la mejor manera a sus enfrentamientos amistosos en Estados Unidos que serán:

Monarcas vs. León, se jugará el 30 de junio de 2017 a las 19:00 horas en Salinas, California.

Monarcas vs. Fusión, se jugará el 5 de julio de 2017 a las 19:00 horas en Ventura, California.

Monarcas vs. Chivas, se jugará el 8 de julio de 2017 a las 20:00 horas en Chicago Illinois.

Monarcas vs. América, se jugará el 11 de julio a las 20:00 horas en Salt Lake City.