Dedica Luis Reyes a su familia el llamado a Selección

GUADALAJARA, Jal., 1 de febrero de 2017.- Con un meteórico ascenso en Primera División, tras debutar en la Jornada 1 del Apertura 2016, Luis Reyes recibió su primer llamado a la Selección Nacional.

El lateral izquierdo del Atlas recuerda el cambio que ha dado su carrera, cuando de estar en la Segunda División, ahora se prepara para vestir la casaca verde “Hace ocho meses estaba disputando la final con Tampico, me cambio mucho la vida, cuando tenía la posibilidad de regresar a Atlas sabía que era una oportunidad, quiero seguir trabajando para que no sea el único llamado a selección. No he tenido la fortuna de platicar con el profesor, será hasta el lunes cuando lo haga”, comentó.

Este llamado impulsa a Reyes Moreno a redoblar esfuerzos para que su incursión con el combinado nacional no sea efímera “Es un compromiso muy alto, tengo que trabajar el doble, hay el doble de responsabilidad, más de la que ya tenía y tengo que seguir trabajando”, añadió el defensa.

Siendo su familia piedra angular de su trayectoria como futbolista, Luis dedicó la convocatoria a ellos, en especial a su abuelo, quien tiene problemas de salud “Mi abuelo está enfermo y estaba hablando con él en ese momento, le comenté que quería poner su apellido en lo más alto, luego colgué y en ese momento todo mundo me mandó mensajes para decirme que estaba llamado a la selección, hasta tuve que estacionarme porque la emoción fue mucha. Tiene problemas, va mejorando, pero sigue un poco grave. Es una motivación extra, gracias a Dios le cumplí el sueño de que me viera en la Primera División y ahora que me vea con la playera de la selección”, terminó.