Debuta Maximiliano García con oro en Paralimpiada Nacional 2017

MORELIA, Mich., 1 de septiembre de 2017.- El ciclista Bernardo Maximiliano García Rodríguez, de Nuevo León, debutó con una presea dorada en la Paralimpiada Nacional Colima 2017, al conquistar el primer lugar en la final de contrarreloj, categorías C3-C5, juvenil menor, con un tiempo de 19 minutos, 26 segundos, 40 centésimas.

“Me siento muy bien, con ganas de saltar y volar, me encantó competir por primera vez”, compartió el atleta de 13 años, tras recibir su primera medalla de oro, en la máxima justa nacional del deporte adaptado.

De acuerdo a un comunicado de prensa, respecto al desarrollo de su prueba, señaló que al principio se sintió presionado, pero el rebasar al primero de sus competidores, le dio la seguridad necesaria para concluir en el primer lugar.

El originario de Tamaulipas, recordó que inició en el para ciclismo, cuando llegó a vivir a Nuevo León.

“Originalmente yo iba para natación, pero le dijeron a mis entrenadores que me dejarán probar en atletismo y de ahí me detectaron para el ciclismo. Lo que me costó más trabajo fue adaptarme a una bicicleta que no conocía, porque yo utilizaba antes una bicicleta de montaña y ahora uso ésta, que es de ruta”, detalló el ahora campeón de Paralimpiada Nacional.