Cree Alberto de la Torre que el Draft debe desaparecer

GUADALAJARA, Jal., 12 de enero de 2017.- El vicepresidente del Atlas y ex presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Alberto de la Torre, consideró que el Draft deberá desaparecer, pues se ha transformado y perdido la intención por la que fue creado.

“Yo quitaría el draft, no tiene razón de ser. Creo que se ha perdido la esencia del draft, de lo que era; era una expo en la que todos los equipos se ponían de acuerdo a ver qué jugadores se podían transferir y todo eso, pero ahora, por lo menos al último que fui, eso está lleno de representantes y de gente ajena al fútbol”, dijo el directivo, quien aseguró que le augura poco tiempo de vida a este evento.

Sobre la intención del capitán rojinegro Rafael Márquez, de crear un organismo para la defensa de los futbolistas en México, de la Torre Bouvet lo ve como algo positivo, pero espera que los jugadores de verdad se unan “Habrá que preguntárselo a los jugadores, he visto muchos intentos y la verdad es que los jugadores no están unidos, a mí me tocó formar la Comisión del Jugador, se citó al capitán y subcapitán de cada uno de los equipos y a la mera hora los jugadores no se unen, es un trabajo titánico, pero no veo mal que se unan, están en todo su derecho”.