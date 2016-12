Convocan a Sebastián Vegas a la selección chilena

MORELIA, Mich., 29 de diciembre de 2016.- El joven defensa de Monarcas, Sebastián Vegas, vestirá la playera de Chile en el torneo China Cup, que se disputará del 10 al 15 de enero en la ciudad de Nanning, China.

“Me lo tomó como algo muy positivo, me tomó por sorpresa, no estaba en mis planes, de hecho me estaba preparando para viajar a Estados Unidos con Monarcas, pero ahora tengo que aprovechar esta oportunidad para crecer en experiencia, voy feliz y con muchas ganas”.

De acuerdo a un comunicado, Sebastián agradece la oportunidad de vestir nuevamente la casaca Roja, pues el ser seleccionado de su país es un sueño que tiene y por el cual trabaja fuertemente con la Monarquía.

“Ya me había tocado vestir la casaca de mi país en una ocasión dentro de un duelo amistoso, he pasado todos los procesos de las menores”.