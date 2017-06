MORELIA, Mich., 15 de junio de 2017.- La esgrimista Paola Pliego se llevó el oro del Campeonato Panamericano de Esgrima 2017, la queretana derrotó a Julieta Toledo en Montreal, Canadá.

La esgrimista llegó a la final venciendo a la canadiense Ponich Marissa, quien se quedó con el tercer lugar en la competición.

Tras ganar el oro, la queretana compartió este mensaje en sus redes sociales:

‘’Throw me to the wolves and I will come back leading the pack.

¡Campeona Panamericana 2017!’’

