Chicharito la rompería en Manchester, según Mourinho

MORELIA, Mich., 9 de abril de 2017.- José Mourinho, entrenador del Manchester United, aseguró que si Javier Hernández siguiera con los Red Devils marcaría por los menos 20 goles en la temporada.

“Por la forma en la que jugamos en Old Trafford, por la manera en la que dominamos a los oponentes y jugamos dentro del área, pienso que Chicharito tendría fácilmente 20 goles”, aseguró el portugués.

De esta forma, continúan los elogios de Mou hacía el ariete mexicano, pues semanas atrás señaló que él no hubiera dejado ir de Old Trafford a Hernández y alimenta los rumores del rotativo The Independent a un posible interés por regresar al delantero a la que fue su casa durante cuatro temporadas.

Hernández Balcázar suma actualmente 12 anotaciones con el Bayer Leverkusen, en 2 mil 437 minutos disputados en todas las competiciones en las que ha participado el conjunto de las aspirinas durante la temporada 2016-2017.