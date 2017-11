Hace Cardona gesto racista a los seleccionados coreanos

MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2018.- MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2017. – El mediocampista de Boca realizó un gesto denominado racista hacia integrantes de la selección de Corea del Sur en el partido en el que la selección de Colombia cayó 2 – 1.

Dicho gesto ha generado polémica y hay que tener en claro que la FIFA en estos casos no es tolerante y actúa de oficio si es considerado algo discriminatorio

En la rueda de prensa posterior al encuentro le preguntaron a Pekerman por el gesto y el DT de la selección cafetalera dijo: “No he visto nada… No puedo hablar de algo que no sé. Si hubo un partido de muchos golpes, intenso, fuerte. En el futbol siempre hay roces, pero nada más”.