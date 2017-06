Arranca Carolina Valencia con su último ciclo olímpico

MORELIA, Mich., 9 de junio de 2017.- A base de experiencia y gran condición física, Carolina Valencia Hernández, arranca su último ciclo olímpico, al proclamarse como monarca en Levantamiento de Pesas en 48 kilogramos, esto en el Campeonato Nacional Primera Fuerza 2017 en Monterrey, Nuevo León, hecho que le dio su pase al Panamericano, Centroamericano y Mundial de la especialidad en este año.

De acuerdo a un comunicado de prensa: “Estoy preparada, me siento bien, físicamente me siento mejor que en otras veces, en el peso corporal he estado muy estable, que en otras ocasiones era mi problema, no tengo lesiones, tener un gimnasio me ha ayudado a fortalecer todo lo que tenía más débil y con la experiencias que llevo pues me siento mejor que nunca y para disfrutar el ciclo.

“Estoy comenzando este ciclo completamente como si fuera nueva, disfrutando porque realmente esto lo seguía haciendo porque me gusta y a pesar de eso sigo teniendo marcas para estar dentro de la selección nacional y lo demostré ganando no sé cuántos años consecutivos de primera fuerza nacional y 48 kilogramos”, compartió la ganadora del Premio Nacional al Mérito Deportivo en 2013.

Aquí, más información.