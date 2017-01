“Aquí juega el que esté mejor”: Roberto Hernández

MORELIA, Mich., 5 de enero de 2017.- Tras la presentación del arquero Sebastián Sosa y del Preparador Físico Luis María Bonini, el Vicepresidente Deportivo de Monarcas, Roberto Hernández, habló ante los medios de comunicación para aclarar los rumores de los posibles refuerzos que llegarían a vestir la casaca ‘Rojiamarilla’.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en el tema del jugador chileno, José Pedro Fuenzalida, el directivo de la Monarquía fue muy contundente.

“Está detenido, no logramos avanzar con él y ahorita ya estamos buscando otras opciones. Fue opción, platicamos, si se mencionó y si eran buenas las alternativas pero hoy no logramos avanzar y no podemos perder el tiempo, ya estamos buscando más opciones”.

Mientras el reglamento lo permita Monarcas, hará lo posible por traer los jugadores que crean necesarios en beneficio del plantel michoacano.