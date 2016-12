Anhela Frank Lampard retirarse en el Chelsea

MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2016.- Después de tener una aventura en la MLS con el New York City, donde compartió vestidor con figuras como David Villa y Andrea Pirlo, Frank Lampard dice adiós a la Liga estadounidense con la ilusión de colgar los botines vistiendo la playera del Chelsea.

“John Terry y yo somos el Chelsea. Si no es jugando lo veré desde la grada, pero mi vínculo con el equipo va a ser muy cercano. No todo está en mis manos pero me encantaría volver”, declaró el exseleccionado inglés.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mirror, Frank está en buena forma y listo para revivir momentos de gloria en Stamford Brige, donde consiguió tres Premier League: “Me siento fresco y estoy en forma, espero que se solucione lo antes posible”, afirmó ante el medio británico.

El camino de Lampard en la MLS estuvo mermado por las lesiones y por casi no ser tomado en cuenta por su entrenador, muchos aficionados y prensa norteamericana lo han considerado como el peor fichaje en la historia de la Liga.