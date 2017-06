Ahora soy 100% puma: Néstor Calderón

MORELIA, Mich., 10 de junio de 2017.- El volante Néstor Calderón, campeón con las Chivas en el Clausura 2017, ya es jugador de los Pumas luego de que Santos lo vendiera durante el Draft de Transferencias de la Liga Mx, noticia que tomó por sorpresa al Avión pero no impide que el futbolista ya tenga el chip puesto en dar su máximo nivel con la UNAM.

“La verdad no lo esperaba, se dio ya muy tarde. Incluso yo había hablado con la gente de Santos y me decían que seguía allá (en Torreón), pero ya muy noche me dijeron que era viable que me fuera a Pumas y se dio, y estoy muy contento y agradecido por la confianza que me está dando Pumas y quiero colaborar para que esté en los primeros lugares y me voy a entregar dentro del campo.

“Ahora soy 100% puma y voy a entregarme con todo ahí, porque Pumas se merece títulos y pelear por lo máximo en el futbol mexicano”, dijo Calderón en entrevista con el diario Récord.