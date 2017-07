Acepta Kevin Durant reducción de salario

MORELIA, Mich., 4 de julio de 2017.- A punto de cumplir el primer aniversario de anunciar su decisión de fichar con los Warriors, Kevin Durant aceptó un importante recorte de salario para que Golden State pueda seguir buscando más campeonatos.

De acuerdo a Milenio, Durant quiere ser parte de una dinastía junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, llegó a un acuerdo el lunes por un contrato de 53 millones de dólares por los próximos dos años.

Una persona con conocimiento directo de la negociación confirmó los detalles a The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el contrato no se hará oficial hasta que la moratoria entre temporadas de la NBA termine el próximo jueves.

El contrato estipula el pago de 25 millones de dólares en el primer año, con una opción del jugador para la segunda temporada.

